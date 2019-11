Jan Heijman weg als wethouder Oirschot

Heijman werd in 2018 door De Gewone Man naar voren geschoven als wethouder in het nieuwe college van B en W van Oirschot. Met name de laatste weken beleefde hij moeilijke momenten. Afgelopen dinsdag waren raadsleden erg ontevreden over de beantwoording van vragen, die volgens hen inhoudelijk onder de maat was. Het was niet de eerste keer dat Heijman werd aangesproken op zijn kennis van dossiers en communicatie.