Jan Jansen - de laatste van d’n Haos- stond tot op het laatst achter de kassa van de winkel in Reusel

De moeder van de broers Jan en Janus, begon aan het einde van de oorlog een schoenenwinkel aan de Schoolstraat in Reusel. Kort daarvoor had ze met haar gezin van zeven kinderen en nog drie andere gezinnen twee weken klem gezeten in een schuilkelder in de dagen van de bevrijding.

Bij de viering van 75 jaar bevrijding, vorig jaar, deed Jan nog zijn verhaal over de periode in de schuilkelder. Zijn broer was toen al ziek en overleed enkele maanden later. Jan gaf aan zo lang als maar mogelijk achter de kassa te willen blijven staan en overleed onverwacht kort na het helpen van zijn laatste klant.

Het interieur van de winkel wisselde er in het voorjaar naar tuinartikelen en in het najaar naar kerstspullen. Veel van de artikelen kwamen dan uit het eigen magazijn tevoorschijn. Meestal had Jan daarbij de hulp van een andere broer, maar het afgelopen jaar deed hij de wisseling nog zelf, zo vertelde hij onlangs nog.

Jan werd 80 jaar en laat geen vrouw of kinderen na. Maandagavond is er van 19.00-20.00 uur de mogelijkheid tot afscheid nemen bij de afscheidsruimte aan de Beekseweg 9B in Diessen, de crematie is op woensdag.