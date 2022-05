Janus van den Bliek (1929-2022): ‘Hij was een schitterend mooie mens’

RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL/WINTELRE - In zijn woonplaats Rupt-devant-Saint-Mihiel is op 30 april Janus van den Bliek overleden. Op zoek naar onderdelen en advies voor de restauratie van oude tractoren togen jaarlijks talloze inwoners uit de Kempen en Meierij naar de verzamelaar in Frankrijk.

Een museum kon je het niet noemen, maar bij zijn woning in het departement Meuse in Noordoost-Frankrijk had hij op enig moment 57 stokoude tractoren. De geboren en getogen Wintelrenaar had in zijn woonplaats met zijn broer een loonwerkbedrijf. Omdat er daarvoor te weinig werk was in Wintelre, kwam hij via een Oirschotse geestelijke terecht bij een boer in het Franse departement Meuse. Met zijn echtgenote Mien Snelders en negen kinderen werd hij er in maart 1966 met open armen ontvangen. Al snel kwam er nog een tiende kind.

Grote hobby

Toen Van den Bliek in 1987 met prepensioen ging, startte hij met zijn grote hobby: het restaureren van oude tractoren en machines. Gaandeweg bouwde hij een collectie op van 57 tractoren en stationaire machines waarvan de oudsten stammen uit begin 1900. Met Mien naast hem nam hij met zijn oldtimers deel aan talloze optochten door Franse dorpen. Jaarlijks bezocht hij in Nederland met zijn echtgenote trekkertrek-evenementen, dorsdagen en oldtimershows in de regio. Tractorliefhebbers uit de verre regio bezochten hem voor onderdelen en goede raad voor de restauratie van hun oldtimer.

Op 85-jarige leeftijd werd Van den Bliek getroffen door een hartstilstand op de dag dat een filmploeg opnamen van zijn verzameling kwam maken. Drie weken lag hij in coma. Lichamelijk had hij veel ingeleverd. De laatste jaren reed hij in een elektrische rolstoel door het dorp. Wel één die aan de achterkant was voorzien van een bord met daarop John Deere. Zo bleef hij toch een beetje tractor rijden. Bij zijn overlijden had hij nog 44 trekkers. Die zijn verdeeld over de tien kinderen. Op één heel bijzonder exemplaar na. Dat was zijn spaarpotje voor zijn 70-jarig huwelijksfeest dat in februari 2023 zou moeten plaatsvinden.

Wei met stieren

Oerlenaar Peter Beex maakte al een keer of vier de 375 kilometer lange rit naar Frankrijk. De liefhebber van oldtimertractoren kocht er ooit een Volvo 350 uit 1959. ,,Ik was op zoek naar een oldtimer en mijn vader kende Janus goed. Janus wist er wel één staan, dus ik naar Frankrijk. De Volvo stond in een wei met stieren. Hij was van de burgemeester van een dorpje met tien woningen. Janus bemiddelde bij de verkoop. Met Paulus Pellen uit Veldhoven ben ik de tractor gaan ophalen. Later heb ik er nog enkele ploegen gekocht en ik trof hem nog een keer op een oldtimershow in Helden-Panningen. Hij was een schitterend mooie mens, ik wist niet dat hij overleden was.”

Op 3 mei vond de uitvaartdienst plaats. Omdat de kerk in zijn woonplaats te klein is, vond de dienst plaats in de kerk van een naburig dorp. Mien van den Bliek (91) en haar kinderen zijn overdonderd door de vele reacties, maar net als Beex zijn veel oldtimerliefhebbers niet op de hoogte van het overlijden van haar man. Het adres van de familie Van den Bliek-Snelders is: 1, Rue des Champs, F-55260 Rupt devant Saint-Mihiel.