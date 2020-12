Jarenlange traditie in Eersel gaat door, maar wel digitaal

video Lichaam gevonden in water Oostel­beers

6 december MIDDELBEERS - De politie heeft zondagochtend in Oost-, West- en Middelbeers een lichaam gevonden in het water. Dat gebeurde aan de Groenewoudsedijk. Politie meldde na onderzoek dat het dode lichaam van iemand is die zelfdoding heeft gepleegd.