Jarige pastoor (98) zegent opvallende woning in Bergeijk: ‘Moge Gods zege over deze pipowagen komen’

VideoWEEBOSCH - Zet 5 pastoors tussen de 40 en 98 jaar bij elkaar aan tafel en al gauw gaat het over het geloof. Over verschillende manieren van geloof en over geloof en wetenschap. Maar om met z'n allen een pipowagen te zegenen zijn ze ook niet te beroerd. Verslag van een bijzondere bijeenkomst in de Weebosch (Bergeijk) .

De aanleiding was de 98e verjaardag (18 augustus) van pastoor in ruste en oud-docent Jan van Sambeek. Maar over de precieze totstandkoming van deze bijzondere gebeurtenis lopen de meningen nogal uiteen. Feit is dat neef Frank van Sambeek er een belangrijke rol in speelde. Feit is ook dat hier, in de Weebosch, in de woonkamer van Coby Zegveld vijf pastoors om de grote ronde tafel zitten. En feit is dat ze zo samen de pipowagen achterin de tuin gaan zegenen. Omdat ze het zo'n goed plan vinden van Coby om daarin een B&B te beginnen voor ouders met hun kinderen met een handicap. En natuurlijk ook omdat Coby (samen met een groep andere mantelzorgers) zo goed voor pastoor Van Sambeek zorgt dat die nog zelfstandig in Eersel kan wonen.

Beschaamde stilte

Maar eerst zijn er natuurlijk koffie en taart. En dan neemt de nestor van het gezelschap het woord. Hij mag dan bijna een eeuw geleefd hebben en zijn lichamelijke gezondheid mag dan broos zijn, zijn geest is nog scherp. Of de heren aan tafel onlangs het artikel in Trouw gelezen hebben met de bisschop en twee wetenschappers over verschillende manieren van geloven. Een enigszins beschaamde stilte valt. Dan haalt de vroegere pastoor van Steensel het krantenartikel uit zijn binnenzak. ,,Dat dacht ik al. Daarom heb ik het meegenomen. Dan kunnen jullie het lezen", zegt hij.

Stephen Hawking

Meteen gaat hij door. Over het laatste boek van de vorig jaar overleden natuurkundige Stephen Hawking. ,,Die zegt dat het menselijk verstand zo ver ontwikkeld is dat we nu weten dat het bestaan van God niet nodig was voor het scheppingsverhaal", doceert hij, ,,Wat ik daarvan denk? Ik ben geen professor. Maar ik zou wel graag willen weten wat de bisschop vindt".

Kernoorlog

Vervolgens gaat het over de overstromingen in India. ,,Heeft je moeder daar geen last van", vraagt Van Sambeek aan de Indiase pastoor van de Weebosch Pushpa Rai. Maar die stelt hem gerust. Ook de opwarming van de aarde, de kans op een kernoorlog en de waarde van het leven komen bij de verjaardagstaart aan de orde.

Zegen

En dan is het tijd om een stukje geloof in de praktijk te brengen. De pipowagen van Coby Zegveld moet immers nog gezegend worden. De Bergeijkse pastoor Bayens haalt er de juiste materialen bij en dan is het aan de bijna jarige om de zegen uit te spreken. ,,Moge Gods zegen over deze pipowagen komen", zegt hij luid en duidelijk. ,,En alles wat hier priester is mag nu zegenen". En dat doen ze dus. De toekomstige gasten van Coby Zegveld zitten hier goed.