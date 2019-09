Jarige Rotary wil overal in de Kempen watertappunten

Om het jubileumgeschenk ook echt van de grond te krijgen voeren met name Addy Goudsmits uit Dommelen en Anja Thijs uit Eersel namens hun Rotary Club volop actie. Addy Goudsmits: ,,We willen via bedrijven en particulieren de drinkwaterfonteinen gesponsord krijgen. Voor het einde van dit jaar moeten de financiën geregeld zijn. Dan kan in maart het eerste exemplaar er staan.”



De beide Rotary-dames gaan voor twintig watertappunten, verspreid over de Kempengemeenten. De eerste ideeën voor de drinkwaterfonteinen zijn van Rotary-man Hans Verhoeven. Hij is algemeen directeur van MTD Nederland in Bladel, een bedrijf dat overal ter wereld zorgdraagt voor projecten met een optimale watervoorziening en -behandeling. Addy Goudsmits: ,, Rotary is wereldwijd actief om de wereld een beetje beter te maken. Met dit waterproject willen we iets terugdoen voor de omgeving die ons al vijftig jaar in staat stelt onze doelen te verwezenlijken. Op bijzondere locaties zorgen voor puur, helder, koel én veilig Brabants drinkwater.”