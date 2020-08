Jelle ‘Koko’ Dijkstra onthuld als eerste Oirschotse Mol

OIRSCHOT - Na zeven weken speuren en speculeren weet Oirschot nu wie De Mol is. Zaterdag onthulde hij zijn identiteit voor zo'n 180 deelnemers in de grote zaal van 't Zand.

Zeven weken van nachtelijke zoektochten naar hints en het kenteken van De Mol zitten erop. Ook tot opluchting van De Mol zelf, die zich op het laatst in steeds moeilijkere bochten moest wringen om het mysterie in stand te houden. Zo'n 180 fanatieke deelnemers in 't Zand en nog eens een veelvoud daarvan via een livestream zagen Mol Jelle Dijkstra (20) uit Oirschot het podium betreden.

Steeds lastiger

,,Ik ben zéér tevreden over deze eerste editie, maar op het laatst werd het wel steeds lastiger. Ik ben blij dat ik nu weer gewoon over straat kan", zo vertelde Dijkstra zaterdag aan presentator Frans Verouden. ,,Er belden zelfs mensen op mijn werk met de vraag of ik De Mol was. We moesten 's nachts steeds later op pad om niet betrapt te worden bij het verstoppen van hints. We hadden op het laatst nog veel werk met de eindtest, met zo'n 45 groepen. Dat werd nog spannend: er waren drie groepen met exact dezelfde score en tussen de nummers 1 en 2 zat maar vier seconden verschil.’’

In Oirschot geniet Dijkstra bekendheid door zijn werk bij Joris Zorg, maar vooral door zijn acteer- en regiebezigheden bij De Club van Koko, als een muzikale pakjespiet in dienst van Sinterklaas. Al jaren maakt hij daarvoor shows, films en clips waarin ook kinderen en jongeren acteren. Dijkstra had een hele kluif aan De Mol, want hij was ook, samen met een select groepje vertrouwelingen, verantwoordelijk voor de hele organisatie.

Dubbele onthulling

Deze middag is een dubbele onthulling, want ook de winnaar wordt bekendgemaakt. Het gros bleek de naam van Dijkstra goed te hebben geraden. Deelnemers vertellen over nachtelijke klimpartijen en het volgen van ‘verdachte’ auto's. ,,Ik ben op plekken in Oirschot geweest die ik nog helemaal niet kende. We hebben alle bossen in de omgeving gehad’’, zo onthulde Rianne Driessen.

De hoofdprijs van 1000 euro gaat uiteindelijk naar De Smetserkes: moeder Marij en haar dochters Marieke en Karin Smetsers. ,,Wij waren ook wel echt fanatiek’’, bekent Marieke. ,,Soms zat ik de halve nacht achter de pc te wachten op een opdracht en typte ik: kom op Mol, ik wil naar bed! We hadden ergens gezien dat De Mol Birkenstocks droeg, dus we hebben alles op social media afgezocht, om te ontdekken wie ook zulke schoenen had’’, zo lacht ze.

Het doel voor de geldprijs is ook al bekend. Karin Smetsers: ,,We gaan met het hele gezin naar Center Parcs!’’