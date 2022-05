Jelle uit Oirschot maakt nieuwe familiefilm. ‘Zwarte Pieten konden niet meer’

OIRSCHOT - Jelle Dijkstra (22) uit Oirschot werkt als verzorgende in de dementiezorg in Zorgcentrum Sint Joris. Als grote hobby schrijft, regisseert, acteert en produceert hij al enkele jaren films.

Afgelopen zaterdag was de première van zijn vijfde familiefilm ‘De Klavertjes, here we go’. Een volle zaal in theater de Schalm in Veldhoven kon genieten van de film, ondersteund met live toneel, zang en dans.

De film zelf laat het verhaal zien van Finn van Klaveren en zijn familie. Finn (gespeeld door Dijkstra) heeft door erg onhandige gebeurtenissen wat goed te maken met zijn oma. De film zit vol komische fragmenten – er werd veel gelachen in de zaal- maar heeft ook een boodschap omtrent het onderwerp ‘zelfvertrouwen en zelfonderschatting’.

Quote Je kan wel zeggen dat er een stukje van mijzelf zit in de film Jelle Dijkstra

Dijkstra: ,,Ja, je kan wel zeggen dat er een stukje van mijzelf zit in de film. Ik ben al enkele jaren bezig met films maken, volg hiervoor ook workshops en cursussen. In de film spreekt de hoofdpersoon Finn Oirschots dialect. Ik vind dat belangrijk, dat dialect. Ik schaam me nergens voor, maar ook ik heb mijn twijfels wel eens gehad of dat niet anders moest. In de film komt dat zelfvertrouwen hebben in dialect dan terug in een sollicitatiescene.”

Zwarte Pieten

Hij maakte al eerder familiefilms, waarbij een zwarte piet Koko de hoofdrol had. Dijkstra: ,,Ik maakte die film samen met wat oudere kinderen. Lang heeft het maken niet mogen duren. De films hebben veel veranderingen moeten doorstaan, maar op een gegeven moment was het klaar. De Zwarte Pieten, die konden niet meer. Daarom ben ik een andere weg ingeslagen, met een nieuw typetje.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Jelle Dijkstra tijdens de première van zijn film 'De Klavertjes' in theater de Schalm in Veldhoven afgelopen zaterdag 7 mei. De film werd gecombineerd met live optredens (toneel, zang en dans). © Maartje Coppelmans Photography

Dijkstra vond het spannend om niet meer de vertrouwde Koko te zijn en moest qua acteerwerk zichzelf opnieuw uitvinden. ,,Daarvoor heb ik extra acteerworkshops gevolgd.”

Coronatijd

Net zoals in zijn vorige films spelen vrienden en bekenden, veelal uit Oirschot, een grote of kleine rol. Bijzonder is dat hij de film heeft gemaakt in coronatijd. De deelnemers zagen de totale film pas afgelopen zaterdagavond.

Via eerdere musicalervaringen kwam Dijkstra in contact met de Belgische actrice en scenariste An Swartenbroekx, zij keek samen met hem naar het script. Maar het idee, het filmen, de regie, een hoofdrol, monteren, bijna alles wordt gedaan door Dijkstra zelf.

Hij maakt het project zonder subsidie en stopt er veel vrije tijd in. ,,Ik heb weinig slaap nodig. Na een avonddienst kan ik goed tot laat in de nacht monteren. Ik ben er van september tot nu wel elke dag mee bezig geweest. Nu doe ik even een maand niks.”

Zeer tevreden

Hij is zeer tevreden met het resultaat. Dijkstra: ,,De film is ook door vele scholen aangeschaft, zowel in België als Nederland. Het thema zelfvertrouwen kan op deze manier, met aanvullende doe-opdrachten, worden aangekaart met leerlingen.” De film is vanaf half juni te zien via zijn website www.declubvankoko.nl.

Volledig scherm Jelle Dijkstra als Finn van Klaveren tijdens de voorbereiding op zijn filmpremière van 'De Klavertjes'. Een film die hij zelf bedacht, produceerde en monteerde (in coronatijd) en afgelopen zaterdag in de Schalm aan 460 man publiek eindelijk kon laten zien. © Maartje Coppelmans Photography