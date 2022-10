Jerrycans met drugs gedumpt in bos Netersel, politie onderzoekt verband met invallen bij Eindhoven

Dertien jaar werk, maar nu hebben de ‘kinderen’ van Bergeijk ook een eigen boek

WESTERHOVEN - De jeugd van toen heeft een boek geschreven over de tijd van toen. In het lijvige werk Westerhoven, Riethoven, Borkel & Schaft in kaart verhalen Kik de Nooijer (88), Daniël Vangheluwe (77) en Johan Biemans (89) over het verleden van de dorpen en de herkomst van de namen.

14 oktober