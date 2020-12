Jeton (25) uit Eersel loopt in één ruk 113 kilometer voor Radio 538 en voedselbank

Een tocht van 113 kilometer, meer dan 23 uur wandelen. In de nacht van zaterdag op zondag vertrekt Bierens, om, hopelijk, maandagochtend te finishen tijdens de 538 ochtendshow. Bierens is super gemotiveerd: ,,Ik ga er alles aan doen om in de ochtendshow te komen.’’

Echt tijd om te trainen heeft Bierens niet. ,,Ik werk 60 uur per week in mijn vaste baan en twee bijbanen. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse heb ik wel eens vier keer 50 kilometer gelopen. Ik heb goede, ingelopen wandelschoenen en neem niet te veel mee, dat moet je allemaal dragen. Ik kom vast af en toe langs een winkel waar ik wat kan kopen. Op het werk luister ik altijd 538. Toen kwam ik op het idee. Als zoiets dan langer in mijn hoofd blijft zitten, wordt de kans steeds groter dat ik het doe.’’

Gek plan

Bierens heeft al eens eerder met een gek plan in de krant gestaan. Toen vloog hij voor één voetbalwedstrijd de halve wereld over. Nu gaat hij half Nederland doorlopen.

Het doel is een groot bedrag in te zamelen voor de voedselbanken. ,,Heel veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. In Nederland leven ruim één miljoen mensen onder de armoedegrens. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Ik denk er ook aan om bij de Voedselbank in Bladel mee te gaan helpen, als dat in het weekend kan. Bij de acties bij 538 weet je dat het geld rechtstreeks bij de doelen aankomt. Eind van de week wordt op de radio het bedrag genoemd dat is opgehaald.’’

Bierens loopt alleen. Zijn vriendin komt hem ophalen bij het eindpunt, en als dat nodig is tussendoor eten en drinken brengen. Via een volgsysteem kunnen de donateurs live Bierens’ locatie zien. ,,Af en toe zal ik een foto op de site zetten. De route heb ik op google maps uitgetekend. Ik loop via Vessem en Oirschot naar Boxtel, dan langs de A2, dwars door Den Bosch en neem de fietsbrug over de Maas. Bij Culemborg moet ik op de pont. Die gaat maar tot elf uur ’s avonds, dus ik moet echt op tijd vertrekken.’’

Hersteldagen

Het blijft in ieder geval droog. Kou maakt Bierens niet zoveel uit. ,,Maandag en dinsdag heb ik al vrij gevraagd. Dat worden hersteldagen.’’