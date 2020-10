Jeugd speurt naar pompoenen in Steensel

Zaterdag startte deze jeugdvakantie-activiteit. De Steenselse inwoners zijn opgeroepen om oranje pompoenen voor het raam of in de voortuin te plaatsen. Kinderen hebben tot 1 november de tijd om ze te ontdekken.

Hanneke Stravens en Yvonne Hoeks van het organisatiecomité nemen als een van de eersten een kijkje met hun kinderen, Fleur, Nine, Norah en Jake. Stravens: ,,Corona maakt het voor ons moeilijk om activiteiten te organiseren. Veel kan niet doorgaan. Maar wij blijven naar alternatieven zoeken."

Snoepjes vragen

,,We kijken naar wat wel kan. De trick or treat tocht met Halloween zou niet door kunnen gaan. Dit is al vier jaar een groot succes. Kinderen gaan dan vaak verkleed langs de deuren om snoepjes te vragen. Verschillende bewoners hebben hun tuin nu spookachtig ingericht om in de sfeer van Halloween te blijven. We kunnen de kinderen nu niet rond sturen en aan laten bellen. De veiligheid en gezondheid staat voorop.”

Tijdens het voorjaar, toen de scholen verplicht gesloten waren, was de berenjacht een groot succes. Kinderen gingen in het hele land op zoek naar voor het raam gezette beertjes. Hoeks: ,,Dat bracht ons er toe om dat te herhalen, maar nu met pompoenen. Kinderen hebben een lijst gekregen, waarop ze aantekenen hoeveel pompoenen ze gevonden hebben. Om niet iedereen tegelijk te laten lopen kunnen ze zelf een tijdstip uitzoeken tot Halloween op 1 november. Zo hopen we de 'drukte' te spreiden."

Verspreid door het dorp worden pompoenen gespot. In allerlei soorten en maten. Soms liggen er wat kleine exemplaren in een hoekje voor het raam, maar sommige bewoners hebben flink uitgepakt, met grote exemplaren, spinnenwebben, heksenbezems en wat angstaanjagende attributen.

Eerste dag

Stravens: ,,Het is nu de eerste dag en er wordt nog volop versierd. Het werkt ook aanstekelijk, zodat er de komende week nog wel meer zullen bijkomen.”

Terwijl Nine zich vooral over Jake in de wandelwagen ontfermt, neemt Fleur nichtje Norah aan de hand en wijst ze op de verschillende oranje vormen. Fleur: ,,We hebben er al twaalf gevonden. Het is heel leuk om al die verschillende vormen te vinden en ook heel gezellig. In de vakantie ga ik weer verder in een ander stuk van het dorp zoeken. Ook weer te voet, want met de fiets zie je niet zo veel."

Geen winnaars

De lijsten met geturfde pompoenen kunnen ingeleverd worden, waarbij de kinderen coronavrij een snoepje mogen grabbelen. Het is geen competitie en winnaars zijn er niet. Gewoon een mooi sociaal gebeuren. De moeders zijn tevreden en zien dat het goed is.