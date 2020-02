Jeugd vermaakt Urnegat (Weebosch) tijdens zittingsavond

Snollebollekes in spe

De bassischool van het Urnegat had een belangrijk aandeel in de lolligheid. Groep acht hulde zich in keurige hondenpakken. Ze kregen van andere klasgenootjes van de groep een uitlaatbeurt onder de klanken van de hit 'Who let the dogs out'. Verderop in het programma zweepten opnieuw leerlingen van groep acht als een soort Snollebollekes in spe de volle zaal op met stampende feestmuziek in kleurrijke, korte broekjes.