Jeugdbrandweer blust Oirschotse 'branden’

OIRSCHOT - Liefst 25 brandweerteams, allemaal bestaande uit tieners, rukten zaterdag uit voor twee branden in Oirschot. Eén was er in de keuken van het gemeentehuis, de ander op industrieterrein De Stad bij De Meeuw. Gelukkig waren de branden niet echt, maar waren ze onderdeel van een wedstrijd van stichting Jeugd Brandweer Nederland.

Als het jeugdbrandweerteam uit het Noord-Hollandse Hoorn het gemeentehuis binnengaat, klinkt een zogenaamde knetterkast door het gebouw die het geluid nabootst van een knisperend vuur. Voorzichtig gaan de jongens van 12 tot 15 jaar het keukentje binnen. Ze checken vooraf elkaars kleding en voelen met de buitenkant van hun handen aan de deuren om te controleren of die heet zijn. Ze coachen elkaar luidkeels en ‘blussen’ de brand, met lucht in plaats van water.

Daarna verlaten ze het pand en ruimen hun brandweerslangen op. Een zestal juryleden bekijkt het hele proces nauwkeurig om de tieners te beoordelen op snelheid, maar vooral op het juist uitvoeren van de veiligheidsprotocollen. Bevelvoerder Thijs Meuleveld (14) uit Hoorn is zich daar erg van bewust: ,,Veiligheid gaat voor alles. We oefenen elke vrijdag op deze procedures.” De beste teams mogen door richting de finales van het landskampioenschap, later dit jaar.

Laserpistool

De deelnemers van 15 tot 18 jaar zijn ondertussen bij het hoofdkantoor van unitproducent De Meeuw, even verderop. Zij doen praktisch hetzelfde, maar hebben als extraatje een scherm van led-lampen waarop een virtueel vuur te zien is. De brandweerjongens en -meisjes krijgen een laserpistool als vervanging voor hun brandslang. Als de laser mikt op het vuur, doven de vlammen zoals dat in het echt ook zou gebeuren. ,,Dit is een veel meer natuurgetrouwe beleving,” zegt Hermen Geluk van Jeugd Brandweer Nederland, die toekijkt. “Maar deze systemen zijn ontzettend duur, dus kunnen we die niet ook op het gemeentehuis inzetten.”

Jos van Heesch van Heesch van de brandweer Oirschot faciliteert vandaag. Daar is een goede reden voor: ,,Vanuit de landelijke organisatie is de regel dat je minimaal eens in de tien jaar zo’n wedstrijd moet organiseren, anders mag je zelf niet meedoen aan andere wedstrijden.” Dat willen de Oirschottenaren niet laten gebeuren, de wedstrijden zijn namelijk van groot belang. Van Heesch legt dat uit: ,,De jeugdbrandweerwedstrijden zijn onze kweekvijver. Dit is waar we kinderen willen enthousiasmeren om uiteindelijk bij de vrijwillige brandweer te gaan.”

Volledig scherm Jeugdbrandweerwedstrijden Oirschot. © Dave Hendriks - Foto Meulenhof