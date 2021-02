Jim Steenbakkers aan de slag als Visit Eersel Manager

Steenbakkers is verbonden aan gemeente Eersel, maar wordt uitgeleend aan Stichting Promotie Eersel (SPE) en Toeristisch Informatiepunt Eersel (TIP). SPE richt zich op het winkelgebied in de kern van Eersel, een winkelrondje dat onder andere loopt via de Markt, Nieuwstraat, Dijk en Willibrorduslaan in Eersel. TIP is het voormalige VVV-kantoor.