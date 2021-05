JimiGib heeft altijd deuntjes in zijn hoofd; Ruud Geboers (70) uit Hapert schrijft liedjes aan de lopende band

De geboren Eerselnaar speelde al in zijn tienerjaren in bandjes. Hij was de zanger en slaggitarist. Zijn debuut was SeeSaw. Jeugdsozen in De Höllekes in Steensel en De Brink in Eersel waren het werkterrein. Covers van bands als The Kinks, Creedence Clearwater Revival en Q65 stonden op de playlist.

Quote Als kind al lag ik met mijn oren aan de radio en handen aan de knoppen Ruud Geboers

,,Muziek is er altijd geweest in mijn leven. Als kind al lag ik met mijn oren aan de radio en handen aan de knoppen op zoek naar hitzenders als Radio Luxemburg. Ik kon er mijn emoties in kwijt en ik vond er rust’’, kijkt de 70-jarige muzikant terug op zijn schooljaren in Eersel.

Die rust was welkom, want hij was een wat ongedurig, avontuurlijk type. Reden voor zijn vader om in te grijpen: , ,,Hij heeft een bandje voor me gezocht. Hij betaalde zelfs de instrumenten’’, lacht Geboers. Een gouden greep. De kersverse artiest genoot op het podium: ,,Als je in een bandje speelt bén je iemand.’’

Meerdere orkestjes volgden, maar rond zijn twintigste jaar koos hij voor werk. Het werd metaal. Eerst als werknemer en kleine zelfstandige. Dat resulteerde in twee succesvolle bedrijven, Matrex en GMO Nederland.

Vrije tijd

Na zijn vijftigste en de verkoop van zijn zaken kwam er vrije tijd in het leven van Geboers, inmiddels gesetteld in Hapert. Een cursus basgitaar bij Popcentrum Muszt bracht hem opnieuw in contact met oude maten van SeeSaw. Het wakkerde het vuur om op te treden weer aan. De baspartij in Lijn 50, Taksi, The Red Band en Hello George was voor hem, blij dat hij weer kon spelen: ,,Muziek delen met anderen is het mooiste wat er is.’’

Tot de coronatijd kwam en repeteren en optreden onmogelijk werden. De Hapertse gitarist zocht daarom het afgelopen jaar zijn heil in eigen melodieën: ,,Ik heb steeds deuntjes in mijn hoofd. Die ben ik op gaan nemen. Gewoon ingezongen op mijn telefoon. Dik honderd heb ik er al. De beste werk ik uit op mijn keyboard. Ik heb nu al 35 liedjes.’’

Het eerste nummer heet 'Wij gaan los’

Dan moet er nog een tekst bij bedacht worden. ,,Soms pieker ik een hele dag over één zin. Soms loopt de tekst zo uit de muziek’’, is zijn ervaring. Onder de artiestennaam JimiGib wil Geboers met zijn songs de mensen bereiken. Zijn eerste nummer ‘Wij gaan los’, over de postcoronatijd, staat al op YouTube. Karaokeversies om voor publiek te zingen zijn in de maak. Want zodra het kan wil JimiGib terug op de planken. Nu is zijn muziek al te beluisteren via zijn eigen site jimigib.nl.