Jo overleefde ontberingen en ellende in Duits werkkamp, zoon Henk schreef er een boek over

Sin­ger-songwriter JW Roy reist terug in de tijd met zijn nieuwe tournee

DEN BOSCH/KNEGSEL - Singer-songwriter JW Roy staat voor een dilemma. Terugkeren naar de rust van zijn geliefde Knegsel of toch in Diemen blijven, waar zijn gezin de voorkeur aan geeft. Dat gegeven kwam steeds terug in zijn optreden in Den Bosch.

7 september