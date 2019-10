Johan Foliant uit Knegsel schreef luchtig boek over dodelijke ziekte

Vijf jaar hooguit zou Johan Foliant (59) uit Knegsel nog te leven hebben. Het werd hem medegedeeld in maart 2007. De medische diagnose was ALS, de spierziekte waar nog geen genezing voor is. ,,Bij negentig procent van de patiënten is de prognose inderdaad drie tot vijf jaar. Bij mij ging de achteruitgang langzaam en er is nu zelfs weer vooruitgang. Ik ben benieuwd hoe de ziekte zich gaat ontwikkelen; vooruit of achteruit", zegt Foliant, nuchter.