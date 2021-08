Johan Kuijken (1964-2021) was een man van weinig woorden, maar van veel daden

BERGEIJK - Een erg belangrijk verenigingsmens van Bergeijk ’t Loo is dinsdag plotseling overleden. Johan Kuijken was in vrijwel elke vereniging van ’t Loo een kartrekker, zowel een denker als een doener. Een man met een mening, maar zonder daarmee anderen te kwetsen. Of zoals zijn neef Mathijs Kuijken het zegt: “De verenigingsgoeroe van de afgelopen dertig jaar op ’t Loo.”

In het dagelijks leven was hij controller bij Esco in Westerhoven. Johan Kuijken zal volgens zijn vrienden altijd herinnerd worden als de man die telkens tijdens de jaarlijkse KPJ Zeskamp talloze malen als omroeper ‘einde spel’ riep. Dat gaan ze daar missen. Ook was hij voor VV Terlo naast grensrechter bij het tweede en eerste elftal jarenlang bestuurslid. CV ’t Rommegat had tussen 2001 en 2011 in hem een goed voorzitter en nog steeds stond hij jaarlijks bij de Rommegatse Zittingsavond als artiest in allerlei gedaanten op het podium. Achter de coulissen begeleidde hij daar ook de artiesten.

Quote Johan Kuijken's ‘einde spel’ zal nog jaren naklinken tijdens de jaarlijkse Zeskamp in Bergeijk

,,Hij was niet alleen een denker, maar ook een doener”, weet Marc Verhoeven. ,,Een man van weinig woorden”, zegt Ludo Lemmens. Hij was als lid van de Loo Riders druk met de voorbereiding van de eerste Wielerronde van ’t Loo die op 19 september wordt gehouden. Daarvan was hij een van de initiatiefnemers. ,,We gaan bij de Dames Elite de puntenkoers de Johan Kuijken Ploegenkoers noemen”, zegt Wil Strik.

Bij de Bergeijkse Bonte Stoet op carnavalsmaandag met allerlei wagens en groepen uit alle Bergeijkse kernen was Kuijken jurylid en zat hij in de organisatie. In Samenloop ’t Loo was de vrijgezel Johan Kuijken bestuurslid. ,,Hij was erg belangrijk voor de Loo’se verenigingen. Hij was in bijna alle verenigingen actief”, zegt Ludo Lemmens.

Erehaag

Als eerbetoon aan Johan Kuijken wordt dinsdag 24 augustus vanaf 09.00 uur bij zijn uitvaart een erehaag van alle Loo’se verenigingen in de Frater Romboutsstraat gevormd.

,,Ook voor deze vrijwilliger in hart en nieren is het nu einde spel”, zegt Wil Strik. Een uiterst betrokken gemeenschapsmens van ’t Loo zal bij allerlei dorpsactiviteiten node worden gemist. Zijn ‘einde spel’ zal nog jaren naklinken tijdens de jaarlijkse Zeskamp.