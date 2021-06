Johan Vissers uit Netersel heeft typisch klein lasbedrijf: ‘En Máxima vond het ook leuk’

REUSEL - Johan Vissers (35) uit Netersel, eigenaar van JT Techniek in Reusel, heeft zijn eigen aanpak ontwikkeld om met zijn personeel om te gaan. Dat is voor hem gewoon, maar dat is het niet helemaal. Via de Metaalunie en MKB Nederland mocht hij daarover vorige week in gesprek met koningin Máxima. ,,Ik geloof erin dat energie geven aan een ander ook weer energie oplevert.

JT Techniek is een klein lasbedrijf op bedrijventerrein Kleine Hoeven in Reusel. Vissers heeft negen personeelsleden in dienst, van wie er zeven lasser zijn en daarvan zijn er twee statushouder. ,,Het is een leuke gemêleerde groep. De tijd is voorbij dat je een advertentie zet en lassers in de rij staan. Er worden te weinig vakmensen opgeleid.”

Quote ,,Ik ben blij dat ik geen Arabisch hoef te leren.” Johan Vissers, Directeur JT Techniek

De statushouders komen uit Syrië en Eritrea. De ene was in eigen land al lasser, de ander was docent Arabische taal. ,,Die mensen waren in het sollicitatiegesprek al enthousiast. Het eerste kwartaal hebben ze met een schriftje rondgelopen om woorden op te schrijven. Hartstikke tevreden zijn we over ze. Die mensen verdienen een kans.” Hij heeft veel respect voor ze. ,,Ik ben blij dat ik geen Arabisch hoef te leren.”

Handjes tekort

Daarnaast heeft hij altijd twee stagiaires die een eigen buddy op het werk hebben. Ook werken er een oud-elektricien en iemand die zijn café moest sluiten. ,,Wij komen handjes tekort. Het is leuk om mensen verder te helpen, zeker als ze zelf graag willen.” Hij krijgt verder hulp van vier toegewijde vrijwilligers.

De hele groep heeft regelmatig overleg. Alles is bespreekbaar. Zijn bedrijf heeft flexibele werktijden. Vissers doet niet mee aan de bouwvaksluiting. ,,Wie met vakantie wil, bepaalt zelf wanneer. Dat doen we al tien jaar zo. Ik zorg gewoon dat er in die weken voldoende opdrachten zijn. In de praktijk zijn de meeste van ons weg in die bouwvakweken, maar ze waarderen het dat ze zelf kunnen kiezen. Dat is een andere houding dan wanneer een bedrijf zegt: Wij zijn dicht in die weken.”

Beroepenvoorlichting aan de prinsessen

Vissers maakt zich zorgen over de nieuwe aanwas. Binnenkort heeft hij daarover een gesprek met het Pius X-College in Bladel. ,,Ons imago is niet goed: vies, saai en zwaar. Daar klopt niks van. We maken prachtige spullen en een lasser heeft eigen verantwoordelijkheid.”

Koningin Máxima was zeer belangstellend. Enthousiast: ,,Ja, ze vond het leuk.” Of Vissers nog geïnformeerd of hij de prinsessen beroepenvoorlichting mag geven over het lasvak? ,,Eh nee, daar ben ik maar niet over begonnen.”