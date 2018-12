John Smetsers prins Olliedonkers in Spoordonk

Hardleerse bestuurder scheurt met 117 in Bergeijk, had nét rijbewijs terug maar is het al weer kwijt

15 december BERGEIJK - Een 21-jarige automobilist heeft vrijdagavond zijn rijbewijs moeten inleveren, nadat hij met 117 kilometer per uur over het Eijkereind in Bergeijk scheurde. Hij had zijn rijbewijs nét een dag weer terug, nadat het eerder al was ingehouden.