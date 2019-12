John Smetsers voor de tweede maal Prins van Ollidonk

SPOORDONK-John Smetsers is voor de tweede keer verkozen tot Prins van carnavalsvereniging de Olliedonkers. Hij zal gaan regeren onder de naam Prins John dun Urste. Samen met zijn Adjudant en Vorst gaat hij carnaval in Olliedonk in goede banen leiden. Smetsers is 48 jaar oud en getrouwd met Karin Smetsers. Samen hebben ze twee kinderen, Mitchel (17) en Joey (14). In het dagelijks leven is Prins John Dun Urste werkzaam bij IFF in Tilburg waar hij het koel/vrieshuis onder zijn hoede heeft. CV de Ollidonkers kunnen dit jaar hun elfde lustrum gaan vieren: de vereniging bestaat 55 jaar.