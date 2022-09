Jolijn krijgt al ruim drie jaar geen fysiotherapie van Lunet; Haar ouders werden na klacht zwart gemaakt

Kunste­naars Kunst & Ko: ‘Eindelijk weer een schilderij­en­feest­je’

EINDHOVEN - Trots zijn de achttien kunstenaars van het Eindhovense atelier Kunst & Ko op hun tentoonstelling die momenteel bij VDL Art in de Heuvel te zien is. Hun vrolijke en kleurrijke werk is dan ook een feest voor het oog.

24 februari