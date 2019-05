Jong duo start hotel in pastorie Riethoven

RIETHOVEN - John van Doorn uit Riethoven en Willeke Poeliejoe uit Bergeijk starten in augustus met de verbouwing van de oude pastorie in Riethoven.

De twee 23-jarigen gaan het monumentale pand uit 1862 verbouwen tot hotel. Ze verwachten dat het in de lente van volgend jaar gebruiksklaar is. ,,In augustus werden we getipt dat de oude pastorie te koop stond. We hadden altijd al de droom gehad om een eigen onderneming te starten. Bovendien hadden we al eens nagedacht over een kleinschalig hotel’’, vertellen de jonge ondernemers. John heeft gestudeerd aan de Rooi Pannen Tilburg en de opleiding International Hotelmanagement afgerond aan de NHTV in Breda. Willeke heeft haar opleiding tot Experience Designer (art, communication & design) afgerond aan de Fontys hogeschool voor de kunsten en heeft daarna een master behaald aan de HKU.

Ze zijn ervan overtuigd dat Riethoven een goede uitvalsbasis is om van daaruit de Kempen te verkennen. Dit werd bevestigd door haalbaarheidsonderzoek van een adviesbureau uit de horecabranche. ,,Riethoven is omringd door prachtige natuur, het heeft bijzonder goede restaurants en de afstand tot Veldhoven en Eindhoven is klein.’’

De oude pastorie is een gemeentelijk monument. In een cultuurhistorisch rapport worden de karakteristieke elementen hoog gewaardeerd. Die charmes willen de twee behouden. De gemeente Bergeijk is akkoord met de bestemmingsplanwijziging. Wethouder Mathijs Kuijken was vorig jaar al enthousiast over de plannen.

,,Het moet een kleinschalig hotel worden in een oud pand. Daar verwijzen we ook naar met de naam Lytel, oud-Engels voor little. Blue staat voor wat mensen bij ons komen doen; ontspannen, ontzorgen en verwonderd raken.’’