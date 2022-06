Jong en oud geniet van Jan Witlox en The Vipers op volle Markt tijdens Zinderend Oirschot

OIRSCHOT - ,,Mooi, weer met z’n allen op de markt! Zo fijn om in eigen huis te mogen zingen.” De Oirschotse zanger Jan Witlox betreedt zondag rond 20.30 uur het podium tijdens Zinderend Oirschot en kijkt over een volle Markt.

Vooraan bij het podium staan filmende jongeren, kinderen, ouders en grootouders. Zwart-witte sjaaltjes zijn in de lucht gestoken. Bij het bekende nummer De Kempen host een moeder met haar zoontje op haar rug, onder het tentdoek verderop wordt er volop geproost en luidkeels meegezongen. Janne Vriens (10) staat met een grote glimlach voor het podium, is speciaal voor de zanger naar de markt gekomen. ,,Hij kan gewoon heel goed zingen.”

Quote Ja, het leeft weer, hier op de Markt. Ik heb een geweldige middag Rinus Herijgers

Eerder die dag stonden er wandelwagens tussen groepen mensen. Oude bekenden groeten elkaar in de zon. De miezer aan het einde van de middag viel eigenlijk niet eens echt op. Deze zondag was de entree gratis, rond 17.00 uur werd het echt drukker. Rinus Herijgers (63) uit Oirschot vindt het prachtig. ,,Ja, het leeft weer, hier op de Markt. Ik heb een geweldige middag. Dit festival is mooi opgezet, de indeling vind ik heel fijn. Dat podium aan die kant van de Markt komt zo goed uit.”

Tropische vrijdag en zaterdag, een vestje op zondag

Op de tropische vrijdag-en zaterdagavond was de dresscode vooral kleurrijk zomers: topjes, rokjes, slippers, korte broeken en zonnebrillen. Op zondag was een vestje wel handig. Mede-organisator Roel van de Ven vat het driedaagse festival kort samen: ,,Het was super. Dit is waar Zinderend Oirschot voor bedoeld is, voor ieder wat wils. Op vrijdag zagen we vooral de 18- tot 30-jarigen, op zaterdag die van 18 tot 60 en vandaag zie je alle leeftijden. We hebben een prachtig weekend gehad met 1200 man op vrijdag, bijna 2000 op zaterdag en rond de 1500 op zondag.”

Lees verder over de vertraagde coverband uit Italië onder de foto

Volledig scherm Een dansend stel op Zinderend Oirschot. © DCI Media

Vertraging voor The Vipers

Een kleine kink in de kabel was de aankomst van de Italiaanse Queen-coverband The Vipers. Zij hadden zaterdag vertraging op het vliegveld van Milaan. Acht uur later dan gepland vertrok het vliegtuig. Daardoor kon de soundcheck ’s middags niet doorgaan, dat moest in de avonduren tijdens het festival. Van de Ven: ,,Uiteindelijk hebben zij een mooie show neergezet, de mensen hebben volgens mij genoten.”

Het festival is zeventien jaar geleden opgezet door enkele horecaondernemers om het dorp levend te houden en om de samenwerking onder collega’s op te bouwen. De organisatie zocht vijf jaar geleden de samenwerking met andere partners. Voor deze en de vorige editie was dat evenementenbureau One of the Guys.

Selfie met Jan Witlox

Janne Vriens heeft organisatorisch nog nergens mee te maken. Zij kan heerlijk meezingen met Jan Witlox en deint samen met haar oma en moeder op de muziek mee. En na het optreden wordt er natúúrlijk een selfie gemaakt met de Oirschotse zanger.