Jonge muzikanten uit Hapert winnen voorronde muziekprijs

Ze gaan in september namens onze provincie een gooi doen naar de Nederlandse titel. Op het Kerst Muziekgala 2020 treden de Paletmuzikanten, samen met de andere provinciewinnaars, op in het grootste schoolorkest van Nederland. Daarbij is koningin Maxima aanwezig, als erevoorzitter van het project Méér Muziek in de Klas.

De prijs was een grote verrassing voor de ruim twintig Hapertse basisscholieren uit de groepen 5, 6 en 7. De school werkt nu drie jaar samen met de plaatselijke Muziekvereniging Kunst Adelt en Muziekschool Art4U om muziekonderwijs te promoten. Alle kinderen mogen kiezen uit een blaas - of percussie-instrument dat ze acht weken mee naar huis krijgen. Dankzij de lessen leren ze in die periode voldoende om samen met de harmonieorkest een optreden te kunnen verzorgen. Daarna kunnen ze kiezen om door te gaan in de Blazers- of Slagwerkklas.