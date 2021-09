Jonge natuurkunstenaars volgen hun hart

‘Meer overeenkom­sten dan verschil­len’

13 september OIRSCHOT - De Sint-Petrusbasiliek in Oirschot kreeg afgelopen weekeinde tijdens Open Monumentendag heel wat nieuwsgierige bezoekers over de vloer. Om het thema ‘Mijn monument is jouw monument’ inhoud te geven, stond ook een rondleiding voor Eritrese koptische christenen op het programma. De opkomst liet te wensen over.