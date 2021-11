Jonge Oirschotse theoloog Paul wil de katholieke kerk hervormen: ‘Wie liefde predikt, veroordeelt homoseksualiteit niet’

Of hij heel katholiek is? Dat is maar net door welke bril je kijkt, vindt Paul van der Hamsvoort. Zijn ouders zijn al jaren actief bij de parochie in Oirschot en net als zijn broer en twee zussen is Paul daar misdienaar. Zo'n acht keer per jaar staan ze samen op het altaar in de grote Sint-Petrusbasiliek.