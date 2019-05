Jongen (15) gewond aan been na steekpartij in buitengebied Bladel, verdachte (18) aangehouden

De melding van het steekincident kwam maandagavond rond 21.35 uur binnen. Het incident vond plaats aan De Uitgang in Bladel. Een groep jongeren in de leeftijd van vijftien en zestien jaar zou daar bij elkaar zijn gekomen om een ruzie uit te praten.

Bandana

De verdachte zou een meerderjarige man zijn, die volgens een aantal verklaringen uit de bosjes zou zijn gekomen. Hij zou een masker of een bandana hebben gedragen. Het is niet duidelijk of hij bij de groep hoorde of dat hij toevallig in de buurt was.