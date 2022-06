Jongeren Bergeijk bouwen met glijbaan en steigers proeven voor 44ste KPJ Zeskamp

De zeskamp vindt plaats op het enkele hectares grote terrein tegen bedrijventerrein De Waterlaat, al sinds jaar en dag de eigen stek van KPJ Bergeijk. Deze maandagavond is het ondanks de vele regen die de laatste tijd is gevallen goed begaanbaar.

Vijftien leden een week vooraf

Het is de 44ste keer dat KPJ Bergeijk dit groots opgezette evenement met zevenhonderd deelnemers van de mini-zeskamp op zaterdag tot de zeskamp op zondag organiseert. ,,We zijn in 1976 gestart’’, weet voorzitter Stefan Daris uit de annalen van de vereniging.

,,Door corona kon dit evenement twee jaar niet doorgaan. Voor het opbouwen hebben vijftien leden een week vrijaf genomen en de laatste dagen komen daar nog zeventig à tachtig anderen bij om de laatste hand aan de proeven te leggen.”

Quote Met de zeskamp verdienen we het geld voor de andere activitei­ten Eric Daas, secretaris

Tijdens het weekend zijn er tachtig leden in touw om alles in goede banen te leiden. Met de 450 deelnemers aan de grote zeskamp op zondag en de mini-zeskamp op zaterdag is dat zeker nodig. ,,Onze KPJ telt nu 130 leden, in de leeftijd van 12 tot 30 jaar. Tot 16 jaar zijn dat aspiranten, en vanaf die leeftijd zijn ze volwaardig lid’’, weet secretaris Eric Daas.

,,Met de zeskamp verdienen we het geld voor de andere activiteiten zoals karten en de carnavalswagen, die ook in de eigen verenigingsruimte wordt gebouwd. Ondanks corona zijn we toch activiteiten voor onze leden blijven organiseren, waardoor het ledenbestand constant bleef.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Een van de zeskampproeven in aanbouw. © Juan Vrijdag / DCI Media

Langzamerhand worden de contouren zichtbaar van de dertien proeven voor de mini-zeskamp en de zestien voor de grote zeskamp. Ook de vloer voor de grote feesttent ligt al klaar. ,,We hebben die glijbaan destijds van de gemeente Bergeijk gekregen’’, zegt Daris over de glijbaan die in twee delen tegen een berg zand leunt, en die jaarlijks wordt ingezet.

,,Elk jaar veranderen er weer enkele proeven. Sommige teams doen al vele jaren mee –vaak in wisselende samenstelling. Een team moet bestaan uit acht meiden en acht jongens, van wie er zes meiden en zes jongens bij een spel mee moeten doen, en de anderen wisselspelers zijn.’’

Professioneel

Corona had naast nadelen voor de KPJ ook een voordeel; het veld is veel beter dan eerdere jaren, ondanks de regen van de laatste tijd. Binnen de vereniging zijn professionele steigerbouwers actief. In een eigen oplegger ‘mufuwomowoho’ genaamd staan de spullen opgeslagen.

,,Die afkorting betekent multifunctionele mobiele work home,” weet bestuurslid Thijs van Leeuwen. ,,We hadden die al toen we nog geen vaste plek hadden in Bergeijk, en jaarlijks een andere locatie zochten voor deze zeskamp.’’

Quote We hebben zelfs een wachtlijst van teams die graag mee willen doen, maar pas mee kunnen doen als een team afvalt Stefan Daris

Daris vult aan: ,,We hebben veel leden met een technische of een agrarische achtergrond.’’ Samen met medewerkers van de gemeente Bergeijk worden voorafgaande aan de zeskampen de diverse proeven, waarvan de helft met water, gecontroleerd op veiligheid.

Johan Kuijken

Daris: ,,We hebben veel teams die al tientallen jaren meedoen. En we hebben zelfs een wachtlijst van teams die graag mee willen doen, maar pas mee kunnen doen als een team afvalt.’’ Dit jaar moet de zeskamp het zonder omroeper Johan Kuijken doen, die afgelopen jaar overleed. Hij was als KPJ-lid, en ook later in allerlei hoedanigheden, een bekend gezicht - en geluid - tijdens de zeskamp.

Programma: vrijdag 1 juli quizavond in de feesttent vanaf 19.00 uur. Zaterdag 2 juli mini-zeskamp vanaf 11.00 uur en quiz- en feestavond vanaf 19.00 uur. Zondag 3 juli zeskamp vanaf 12.00 uur met Senq Rockband vanaf 16.30 uur. Entree zaterdag gratis. Op zondag betalen volwassenen 2,50 euro, kinderen tot 12 jaar gratis.