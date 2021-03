Jongeren boos om uitspraak wethouder over tiny houses: ‘Bladel vindt ze blijkbaar niet zo sexy’

Wethouder Fons d’Haens zei maandagavond in een commissievergadering dat Bladelse jongeren een klein huisje maar niks vinden. Die woonwens was hem niet ter ore gekomen. Zelf is hij er namelijk ook niet enthousiast over. ,,Het lijkt aardig, maar als er een of twee kinderen bij komen en je wil je elektrische fiets ook nog ergens kwijt, wordt het lastig”, aldus de wethouder. De app van Jongeren In Nood, waar zo'n honderd Bladelse twintigers op zijn aangesloten, ontplofte zo ongeveer nadat de uitlatingen bekend werden. ,,We vonden het zo'n rare opmerkingen van de wethouder.”