Jongeren de Kempen laten 'slimme maak’ aan zich voorbij gaan

Scholieren en jongeren in de Kempen zijn bedreven in het maken van carnavalswagens. Timmeren, lassen, zagen, schilderen, niets is ze te veel. Maar als ze een baantje zoeken, gaan ze stuk voor stuk vakken vullen bij de lokale supermarkt. Het hele Kempische scala aan slimme maakindustrie, de toeleveranciers van ASML, de metaalbedrijven, ze laten ze aan zich voorbij gaan.

Het voorbeeld kwam donderdag vaker voorbij op een speciale dag voor scholen, ondernemers en gemeenten onder het motto ‘Wij maken het samen in de Kempen’. Er waren 21 bedrijven, scholen en organisaties vertegenwoordigd. Gastheren waren ‘s morgens het Pius X-College in Bladel en machinebouwer Willems Ballings in Hapert in de middag. Aan het einde van de middag werd een manifest ondertekend waarin de samenwerking met alle partijen nog eens werd bekrachtigd.

Professionaliseren

Het manifest gaat uit van tientallen projecten waar scholen, ondernemers en gemeenten een aandeel in hebben. Voorbeelden daarvan zijn het professionaliseren van docenten, betere bereikbaarheid van de Kempen en betere aansluiting van school op arbeid.

Een kerngroep trekt het initiatief. Het gaat om burgemeester Remco Bosma van Bladel, Hans van den Dungen, voorzitter van het Kempisch Ondernemers Platform en Maarten de Veth, rector-bestuurder Pius X. De vertegenwoordigde scholen zijn behalve zijn school, het Rythovius in Eersel, De Vobo-scholen in Best/Oirschot en het Commanderij College in Gemert. ,,Het valt misschien op dat er scholen meedoen die niet in de Kempen liggen", zegt De Veth, ,,maar met die scholen vormen we een techniekpact. We pakken gezamenlijk de zaken aan en leren van elkaar.”

Vooroordelen

De Kempen doen het uitstekend binnen Brainport, geeft Bosma aan. ,,Daar zijn we trots op, maar die trots kunnen we ook wat beter uitstralen. Bovendien kunnen sommige dingen beter door goed samen te werken. Er is veel kennis, maar als expertise verouderd is, heb je er niks aan. De vraag is ook hoe we scholen en bedrijven beter bij elkaar kunnen brengen.” Kennis, zo vult Van den Dungen aan, is meestal ook tijdelijk en betrekkelijk.