Jongetje bijna verdronken in het zwembad van Kempervennen in Westerhoven

Café-zaal De Koster in Reusel straalt nog jeugdiger elan uit

8:46 REUSEL - De lampjes boven de bar zijn nog van Brabants roodbont en de hoofdkleur in de inrichting is oudbruin. Toch straalt café-zaal De Koster aan de Wilhelminalaan in Reusel veel jeugdig elan uit en sinds 1 juli nog een beetje meer.