Joris Linssen met band in De Hunnebergen in Luyksgestel: ‘Openluchttheater is minder sjiek en voelt fijner’

LUYKSGESTEL - Het Openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel ontvangt op zaterdag 27 augustus een bijzondere en inmiddels al bijna vaste gast met Joris Linssen (56) en zijn groep Caramba. In zijn muziekvoorstelling getiteld ‘Dichterbij’ zingt hij regionale krakers uit de provincie in een nieuw Mexicaans ‘pepersausje’.

De veelzijdige presentator, zanger en schrijver komt ook graag naar het podium in de Kempische bossen van Brabant. Niet alleen omdat hij zijn jeugdjaren in Eindhoven en omgeving vertoefde. Er is meer aan de hand.

Het geheim voor zijn voorliefde legt Linssen graag uit op het zomerse terras in de schaduw van het treinstation van Den Bosch. „Wij toeren met de band door heel het land. Niet bij iedere plek heb ik iets. Spelen in de openlucht heeft echt iets speciaals. Er heerst een ongedwongen sfeer. Het is alsof je een arena binnenkomt en op een ouderwets klassieke, theatrale manier het publiek moet veroveren. In de openlucht spelen hoeft ook niet zo sjiek te zijn. Dat is fijn. Het is meer een feest dan in de schouwburg.”

Drie stoute dromen

Linssen is natuurlijk bekend van televisie hits als ‘Hello Goodbye’ en ‘Joris Kerstboom’. Die carrière startte al op tienjarige leeftijd in zijn fantasie. „Ik verzon in mijn gedachten dan allerlei programma’s. Ik had ook drie stoute dromen: rockzanger worden, mensen interviewen en in de politiek gaan. Alleen het laatste heb ik niet afgevinkt.”

De muzieksmaak had de artiest ook al heel vroeg te pakken. „Op mijn zestiende speelde ik in een punkbandje in Eindhoven.” Later volgde de band The Vendettas, een smartlappenduo met Lex de Lange in de Ome Cor Show en uiteindelijk vormde zich Caramba, waarmee Linssen al 23 jaar muziek met een Mexicaanse smaak maakt.

Quote Als je geen liedjes meer maakt, word je de jukebox van jezelf Joris Linssen

De liefde voor de verre, zonnige gepeperde liederen ontpopte zich bij de zanger als stappende student in Mexico-Stad. „Op het smoezelige plein Plaza Garribaldi zag ik muzikanten beeldend, acterend muziek spelen en zingen. De rijke, metaforische levensliederen spraken me enorm aan.” Linssen nam bij thuiskomst resoluut afscheid van zijn rockband en vormde na enige rijpingstijd’ Caramba. „21 jaar later stonden we op hetzelfde plein in Mexico-Stad te spelen. Het was best even spannend of de vonk op het publiek zou overslaan, maar het lukte!”

Met de nieuwe show Dichterbij draait de zanger het tweede seizoen. „Daarin spelen we liedjes die we in een zoektocht door de provincies van ons land ophaalden. Zoals een Gronings lied over corona. Van een Friese troubadour vertaalden we een Wim Sonneveld-achtig lied over zijn dorp. De Nach Is Nog Zoe Laan van de ‘wereldberoemde’ Limburgse Beppie Kraft smolten we tot een ballade om.”

Fijne combinatie

Linssen kan eigenlijk niet kiezen tussen zijn muziekcarrière en het tv-bestaan. „Ik wil het beide. Het is een fijne combinatie en het geeft me veel inspiratie. Het is de beste keuze zo.”

Zaterdag in Luyksgestel hoopt het talent op een volle bak. „Caramba geeft gas en vuur dan. Met onze percussionist die er weer bij kan zijn geeft dat nog meer glans.” Linssen moet al weer nadenken over een volgende cd. „Dat is ook onze afspraak. Iedere twee jaar nieuw werk uitbrengen. Want als je geen liedjes meer maakt word je de jukebox van jezelf. De druk moet hoo g blijven.”

Hoelang hij nog doorgaat als muzikant? „Met deze muziek kan je oud worden. Levensliedjes zoals wij maken gaan lang mee. Dus tot mijn zeventigste is dat goed te doen.”

Kaarten voor de voorstelling in Luyksgestel zijn verkrijgbaar via hunnebergen.com

Volledig scherm Joris Linssen © André Oosterwijk