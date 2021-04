Jubilerende bakkers De Lau in Eersel hopen nog lang hun brood te verdienen met hun brood

EERSEL - Het leven van familie De Lau is al zestig jaar verweven met Bakkerij De Lau op de Markt in Eersel. De nieuwe generatie zet de zaak over een paar jaar voort.

Zestig jaar geleden namen Toon en Mien de Lau de bakkerij-kruidenierszaak over van de familie Jansen. Inmiddels leidt hun zoon Henri de Lau (62) alweer 33 jaar de productie, met de winkel onder de hoede van zijn vrouw Rian (61). Het plan is dat Pieter (33) samen met zijn broer Geert (29) als derde generatie bakker de zaak over enkele jaren voortzet. De jongens zijn er van kleins af aan ingerold. Broer Teun (34) springt op vrijdag en zaterdag ook nog bij.

Pieter is van het brood en de broodjes, Henri van het banket en Geert is de vliegende kiep. Rian kent de meeste klanten. Ze maakt graag een praatje.

Quote Wij zijn rond één uur klaar. Dan gaan we vaak een uurtje slapen Pieter de Lau

De bakkers De Lau werken zes dagen in de week en nemen om de beurt de eerste shift van half drie ’s ochtends. De tweede bakker komt om vijf uur erbij. ,,Wij zijn rond één uur klaar. Dan gaan we vaak een uurtje slapen’’, zegt Pieter. ,,Vooral toen de kinderen klein waren was dat best fijn’’, vertelt Rian. ,,Als Henri weer wakker was, kwamen de kinderen net uit school. Dan nam hij de hele bubs mee, en kon ik even wat in het huishouden doen.’’

Henri de Lau: ,,Het is een klein bedrijf met een hecht team. Drie man in de bakkerij en zes dames parttime in de winkel, van wie er vier al ruim dertig jaar bij ons werken. Ze zijn deel van de familie geworden.’’ Ook het woonhuis van de De Laus is letterlijk verbonden met de zaak. Er is een deur vanuit de keuken naar de bakkerij, en een deur vanuit de zitkamer naar de winkel. ,,Het heeft voors en tegens: Je kan even bijspringen maar je bent ook nooit klaar’’, vertelt Geert. Toen de winkel te klein werd, werd er zelfs een hoek van de huiskamer bij de winkel getrokken. En als de bananen voor het gebak in de bakkerij op zijn, dan worden ze van de eigen fruitschaal gehaald.

Ambachtelijk streven naar perfectie

De bakkers De Lau vinden het een prachtig beroep. ,,Elke dag begin je weer opnieuw om een mooi gebakken product te maken, zo’n zeshonderd broden en meer dan duizend broodjes per dag. Het is een ambachtelijk streven naar perfectie, maar je moet wel continu bijsturen. Gist is een levend organisme, en als je het zout vergeet is het helemaal verschrikkelijk. Het proces moet vlotjes verlopen, anders kan je opnieuw beginnen.’’

Veel met desem bezig

Als kleine bakker zijn ze constant bezig nieuwe dingen te bedenken, leveren ze vers en zijn ze flexibel. De basis is hetzelfde gebleven maar ze kunnen met de markt meebewegen bij veranderende behoeften, zoals in coronatijd, of last minute nog iets bijmaken. Dit jaar zijn ze bijvoorbeeld veel met desem bezig. ,,We hopen dat we ons brood kunnen blijven verdienen op deze manier’’, zegt Pieter.

De feestweek is van 16 tot 24 april: Er zijn allerlei aanbiedingen, elke tiende klant krijgt een verrassing. ,,We doen het vooral voor onze klanten die ons al die jaren trouw zijn geweest.’’