Jubilerende brandweer Oirschot op zoek naar herinneringen

OIRSCHOT - Brandweervereni­ging Oirschot bestaat volgend jaar 40 jaar. Een boek over de brandweer is in de maak. Ook oud-lid Jan Smetsers komt erin voor.

Als jonge jongen wilde Smetsers al bij de brandweer. Zijn vader Frans, destijds uitbater van café De Woudgalm en later oprichter van café ’t Vrijthof, zat bij de vrijwillige brandweer. Regelmatig werd er in het café vergaderd door de brandweermannen. ,,De brandweer was bij ons thuis. Ik volgde die vergaderingen op de voet. Burgemeester Steger was er ook altijd bij.”

Kazerne

Als negentienjarige trad Smetsers in 1949 in dienst bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer. In de kazerne achter het oude raadhuis, nu kapsalon Donna, stond de brandweerwagen klaar. ,,Het was een Ford-autospuit. Daar konden een stuk of tien mensen op. Als de sirene ging, fietste of rende je zo snel mogelijk naar de kazerne. Daar pakte je een overall en een helm, als die nog over was. We sprongen dan half aangekleed op de wagen en trokken daarop al rijdend de kleding aan. Nee, we zijn er nooit afgevallen.”

Sirene

Het melden van een brand deed je bij Cor Vogels in de Odulphusstraat, die vervolgens een knop indrukte zodat de sirene afging. Dat melden bracht nog geld op, volgens Smetsers. ,,Ik heb verschillende knaken gehad.”

Water werd gehaald uit het kanaal, vijvers en sloten of via brandkranen die waren aangesloten op de waterleiding. Smetsers: ,,Bij een grote brand op de hei zijn we ooit twee brandweermannen van Vervoort kwijtgeraakt. Die wilden te dicht bij het vuur komen. Gelukkig liep dat goed af.”

Op een oude foto die achter de Zwaan is gemaakt uit omstreeks 1952 is Smetsers de nog enige levende brandweerman. Hij noemt moeiteloos alle namen van de brandweerlieden. Commandant Louwers wordt regelmatig genoemd. ,,Dat was een strenge, die zat je achter de veren, daar ging je niet mee lachen.”

Smetsers is tot 1981 bij de vrijwillige brandweer geweest. In dat jaar is ook de brandweervereniging opgericht. ,,Het doel was destijds een personeelsvereniging op te richten die belangen van de brandweerlieden behartigde in de meest ruime zin van het woord”, vertelt Wim van den Biggelaar van de jubileumcommissie. ,,Tot aan 1981 was er geen bijzondere bijstand voor brandweerlieden. Je kwam thuis na een heftige brand en dan moest je het maar zien te verwerken. Ook voor het thuisfront was het ooit lastig. Daar is met de personeelsvereniging verandering in gekomen. Er was betere opvang na heftige incidenten.”

Jan Smetsers is nog altijd lid van de brandweervereniging. Aan de vergaderingen in het café heeft hij goede herinneringen overgehouden. ,,Daar moest ons moeder de kraan laten lopen.”