Jubilerende muziekvereniging Sint Willibrordus in Casteren pakt uit met Classic meets Rock

Michiel van Oosterhout uit Eersel maakt documentai­re over verdwij­ning van liefdesri­vaal van Idi Amin

3 december EERSEL/KAMPALA-De in Oeganda woonachtige oud-Eerselnaar en filmmaker Michiel van Oosterhout heeft de documentaire Bwana Jogoo gemaakt, over de ontvoering van de Oegandese muzikant Jesse Kasirivu in 1974. De documentaire werd deels gefinancierd met behulp van een crowdfundingsactie. Dinsdag 11 december vindt de voorvertoning plaats in de Muzenval.