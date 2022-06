Jubilerende pastor Bergeijk: ‘De kerk is behoorlijk in elkaar gestrompeld’

Door een erehaag van gildebroeders kon hij de kerk binnenlopen voorafgegaan door het gildevaandel en met tromgeroffel. De 85-jarige Harry de Groof startte zijn pastoraat in 1962 in Oisterwijk. Daarna was hij vijf jaar werkzaam in Tilburg en daarna twee jaar als leraar aan een LTS. Daarna volgde een lange periode als leraar aan het Rythoviuscollege in Eersel. Tussen 1982 en 2002 was hij pastoor in Bergeijk ’t Hof. Daarna volgde nog een periode als rector van de Zusters van Schijndel in het klooster in Eersel.

In zijn overweging keek De Groof terug op die zestig jaren die hij in dienst van de kerk is. ,,De kerk van zestig jaar geleden is toch behoorlijk in elkaar gestrompeld. Ik weet nog van de tijd dat de kerk op zondag drie keer volliep. Ik weet nu van een kerk die alleen op zaterdag om vijf uur open mag en de rest van de tijd staat ze leeg. De volgende kerk waar ik dienst deed is al 25 jaar geleden gesloten en er zijn nu appartementen in gebouwd. Het klooster in Eersel waar ik rector was is gesloopt en daar bestuurt nu de gemeente Eersel. Ook in Bergeijk stond een grote kerk met duizend plaatsen. Daarvan staat alleen nog de toren overeind. We kerken weer in de oude kleine Hofkerk. Het is zelden dat die te klein is. Hoelang zal het duren, voordat het verbond uit elkaar valt?”, zo zei hij tijdens de viering.