Jubileummarkt De Acht Zaligheden in Eersel

Het museum aan de Kapelweg 2 bruist zondag 8 september van de activiteiten met vijftig kramen in de tuin, met een grote variëteit aan kunst, creativiteit en producten. De grote groep vrijwilligers is ingeschakeld voor verschillende activiteiten en demonstraties, zoals spinnen en kantklossen. Het weefgetouw is uit depot gehaald en opgeknapt, zodat ook hier weer demonstraties op gegeven worden. In de houtgestookte oven worden broodjes gebakken.

Nostalgisch

Op de jubileummarkt presenteert de volksuniversiteit haar nieuwe programma, waarop meteen kan worden ingeschreven. Kinderen kunnen hun creatieve kunsten laten zien bij ‘Kunst in uitvoering voor kids’. Deelname hieraan is gratis en laagdrempelig. De organisatie ziet bij deelname wel graag een mailtje tegemoet om de belangstelling te peilen, (evenementen@kempenmuseum.­nl). Verder worden er nostalgische familiefoto’s gemaakt met het hele gezin. Het akoestische duo Kevin en Lindsay verzorgt verschillende optredens tijdens de middag. Binnen is de nieuwe tentoonstelling over 75 jaar bevrijding ‘Jaren die we niet vergeten’ te zien, onderdeel van het project Eersel Remembers en tevens een mooie gelegenheid om de vaste expositie in het museum, boomgaard en kruidentuin te bekijken. Het museum is open tussen 11.00 en 17.00 uur. De entree is 2 euro.