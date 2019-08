Juffrouw Mirandolle: Een markante freule op de hei in Eersel

Met de kermis werd elke familie in De Hees door haar getrakteerd op een luxe taart van bakkerij Kluijtmans uit Eindhoven. Als er een baby werd geboren in het gehucht dan kwam ze persoonlijk ‘met de kromme arm’ om een royaal kraamcadeau te bezorgen: ieder kind kreeg 100 gulden. Het is maar één van de vele anekdotes die dorpsbewoners wisten te vertellen over de steenrijke Juffrouw Georgine Mirandolle uit Amsterdam, één van de meest excentrieke bewoners die het Eerselse buurtschap de Hees ooit heeft gekend. Met haar opgestoken haar, chique lorgnet en Chinees-Indische gelaatstrekken was zij een opvallende verschijning in het Eersel van begin 20e eeuw.