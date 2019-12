Kaarsjes aan bij Kapellekes Trail in Spoordonk

Atletiek Oirschot en Gasterij de Merode zijn de initiatiefnemers van de Kapellekes Trail. Jac van Heerebeek, een van de organisatoren: ,,Het is weer drukker dan vorig jaar, da's leuk. Veel deelnemers komen via onze vereniging maar er zijn ook mensen van daarbuiten." Vijfentwintig mannen en vrouwen, van wie de helft van de club, starten op zaterdagmiddag één uur aan de wandeling die hen langs zo'n vijftal kapellen voert in het buitengebied van Spoordonk. Een uurtje later is het de beurt aan de hardlopers. Dit is vooral een clubfeestje, de meeste deelnemers zijn lid van Atletiek Oirschot.