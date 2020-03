Kaartenactie voor eenzame Kempenaren

Hoe kun je al die ouderen in de Kempen die alleen thuis zitten een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden? Dat kan door ze bijvoorbeeld een kaartje te sturen. Dat 'kaartje sturen' is een initiatief van Eefje Heesterbeek uit Bergeijk, in het dagelijks leven coördinator van de maatjesdienst van Welzijn de Kempen. Ze regelt de vele contacten tussen de pakweg 150 cliënten en de vele vrijwilligers die bereid zijn de cliënten bij te staan en te bezoeken.

Van dat bezoeken komt dat laatste tijd niks meer, geeft Heesterbeek aan. De reden mag duidelijk zijn. De cliënten behoren in deze viruscrisis tot de risicogroep en de vrijwilligers meestal ook. ,,De boodschappen worden voor onze cliënten nog wel gedaan. De betrokkenheid in onze Kempendorpen is groot. Maar het sociale contact, dat is een stuk moeilijker. Veel ouderen zitten niet op Facebook."

Kaartje of tekening

Welzijn de Kempen deed een oproep: lever een kaartje of tekening met tekst in. De organisatie zorgt ervoor dat die op de goede plek komt. ,,Al snel kwamen de eerste binnen", zegt Heesterbeek. ,,We zitten nu ruim over de driehonderd. Dat is ruim voldoende." Veel Kempenaren, volwassenen en kinderen, kochten kaarten, maar maakten er zelf ook. Met knip- en plakwerk, en vaak van fraaie teksten voorzien.

Heesterbeek: ,,Ze schrijven aan voor hun onbekende mensen. 'Beste mevrouw of meneer' staat er dan boven, of 'lieve opa of oma'. 'U kent mij niet, maar ik wil u toch heel veel sterkte wensen', gaat het dan verder." Morgenmiddag en woensdag gaan Eefje Heesterbeek en haar collega's kijken hoe alle cliënten het beste van een kaart voorzien kunnen worden. Voor de grote kerkdorpen als Bladel en Eersel worden routes uitgezet. In de kleine dorpen is het aantal cliënten kleiner, maar ook die worden niet vergeten."

Directeur Ton Wouters is zeer te spreken over het initiatief. ,,We hebben onze vrijwilligers aangeraden vaker een cliënt te bellen. Dat kan natuurlijk ook. Een kaartenactie is uiteraard ook een mooi instrument om mensen te bereiken."

