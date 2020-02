Kaaswinkel De Ster in Oirschot gaat over in ander handen

Stoof (46) nam ongeveer zestien jaar geleden ’t Kaaswinkeltje over van William van Hest en maakte er Ster Kaas en Culinair van. Na een mooie en succesvolle winkel te hebben neergezet, vindt ze het nu tijd om een andere koers te gaan varen. Stoof is op zoek naar een nieuwe uitdaging, zoekt een nieuwe hoge lat. Ze blijft werkzaam in de food sector. Wat ze precies gaat doen, is ze nog aan het onderzoeken. ,,’t Kaaswinkeltje dat er was, was heel traditioneel. Ik wilde dat naar een hoger niveau tillen, exclusiever maken. Ik wilde proberen me te onderscheiden en up to date blijven”, geeft Stoof aan.