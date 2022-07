Kaïn en Malou zijn ‘Fier’ op hun nieuwe winkel in Eersel

Mooie plek met een gemoedelijke sfeer

Kaïn is tevens tailor: ,,In onze ‘private maatwerk lounge’ neem ik de afmetingen van klanten op met zo’n ouderwets meetlint . Bij maatwerk denken mensen altijd meteen aan driedelig grijze krijtstreep pakken. Maar we hebben hier bijvoorbeeld ook maat-jeans, -shirts en -polo’s. Dat kan allemaal.” Alleen voor dames is er nog geen maatwerk. ,,We zoeken nog een leverancier,” vertelt Van Oosterhout.

Fit-tools en ervaringstrucjes

Met behulp van software en staaltjes wordt de outfit stap voor stap samengesteld: het model, de stof, de voering, de knopen. ,,We gebruiken fit-tools en ervarings-trucjes,” legt Zwierink uit. ,,Een jasje moet wel dicht kunnen over je buik, maar dan hangen er vaak van die flappen stof aan de voorkant. Dat kunnen we bijvoorbeeld mooi terugsnijden, dan is dat buikje mooi gecamoufleerd. Maatwerk voorkomt ook dat het overhemd openstaat als je gaat zitten.” Volgens Van Oosterhout is het best betaalbaar. De levertijd van de Italiaanse maatpakken is drie tot vier weken.