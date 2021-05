Kampeerders trotseren stormwind en regen: ‘Kacheltje, dikke trui aan, ook dát is vakantie’

Van de hel naar de hemel, het bijzondere volleybal­sprook­je van Frits van Gestel

30 april Dat corona in een topsportteam genadeloos toe kan slaan, weet ook volleyballer Frits van Gestel (27) uit Middelbeers. Even leek het seizoen voor ‘zijn‘ Dynamo in duigen te vallen. De bekerfinale kwam nog te vroeg, maar de Apeldoornse ploeg werd afgelopen weekend alsnog landskampioen. „Het is razendknap wat we hebben gedaan.”