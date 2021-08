Kans voor natuurliefhebbers, waterschap De Dommel biedt natuurgebieden te koop aan

Rustig kabbelt De Run onder de brug bij Stevert/Stevertsebaan, op de grens tussen Steensel en Riethoven, door. Twee van de drie kavels die door waterschap De Dommel te koop worden aangeboden liggen hier. Eentje aan de zuidoostzijde van de beek in de gemeente Bergeijk en eentje aan de noordwestzijde van de beek in de gemeente Eersel.

De andere ligt verderop bij Grootgoor gedeeltelijk onder de nieuwe beekdalbrug van de N69. De kavels zijn tussen de vijf en tien hectare groot.

Waarde van gronden

Wat de kavels moeten kosten wordt op 30 september gepubliceerd. De gronden worden getaxeerd. ,,Uit ervaring blijkt dat de waarde van al ingerichte natuurgrond niet boven de 1,60 euro per vierkante meter komt”, legt omgevingsmanager Deborah van Gaal namens waterschap De Dommel uit.

,,Landbouwgrond die nog omgevormd moet worden naar natuur, wordt na omvorming verkocht. Die zal niet boven de 1,30 euro per vierkante komen. Daar komt echter nog wel vijftig procent van de inrichtingskosten bij.”

Geen natuurbeheerder

De gronden zijn in een eerder stadium gekocht van particulieren en boeren, die vrijwillig meewerkten, om het beekdal te kunnen herontwikkelen. Het waterschap is verantwoordelijk voor de uitvoering, maar is geen natuurbeheerder. De koper van de kavel moet de natuur beheren en ontwikkelen.

Via een voorinschrijving kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de openbare verkoop. Tot 25 augustus 10.00 uur staat de voorinschrijving open. Om daadwerkelijk voor een kavel in aanmerking moet een plan van aanpak worden ingediend. Daarin moet onder andere staan beschreven hoe de inschrijver de natuur gaat onderhouden.

Aanpakken wateroverlast en vergroten biodiversiteit

De bedoeling van de herontwikkeling is om het beekdal in de gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven te herstellen. De wateroverlast in de lager gelegen delen van Eindhoven en de lage biodiversiteit in het gebied wordt aangepakt.

Het project bestaat uit drie gebieden Stevert, Grootgoor en Heers en loopt van Schadewijk/Schaiksedijk op de grens van Eersel en Riethoven tot de A67. De ooit rechtgetrokken beek gaat weer slingeren. Een aantal stuwen gaat eruit, de beek wordt verondiept en beschaduwt voor vijftig procent. Dat moet de biodiversiteit verhogen en de beek vispasseerbaar maken.

Quote In ons land voeren we het water snel af, maar in droge tijden is dat niet ideaal Deborah van Gaal, Waterschap De Dommel

Het lijkt onlogisch om de beek minder diep te maken met de piekbuien in het achterhoofd. ,,In ons land voeren we het water snel af, maar in droge tijden is dat niet ideaal”, geeft Van Gaal aan. ,,We hebben een smal zomerbakje, maar een breed winterbed.” Er is een bredere uitloop voor de momenten dat er meer regen valt. ,,Op die manier houden we het water langer in ons gebied en blijft het grondwater stabiel.”

Voor piekmomenten kan er gebruik worden gemaakt van een nog aan te leggen waterberging in Grootgoor. De werkzaamheden in dit gebied zijn eerder dit jaar gestart en klaar in februari 2022.

(tekst loopt onder de foto verder)

Volledig scherm Bij het Grootgoor komt een oversteekplaats over een stuw, zodat fietsers en wandelaars de beek kunnen oversteken. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Bij de stuw bij de N69 komt een oversteekplaats voor fietsers en wandelaars. Zij kunnen over het water heen. Daarnaast wordt het beemdenlandschap hersteld. ,,Dat zijn laaggelegen gronden in een beekdal waar de beek de ruimte heeft om buiten zijn oevers te treden en vrij zijn weg te zoeken. Veelal zijn in zo’n gebied weilanden met grazers te vinden.” Verder worden natuurgebieden met elkaar verbonden door de verbindingszones in te richten.

Recreatievoorzieningen

Voor Stevert en Heers ligt er een voorlopig ontwerp. Daarin zijn ook de volgende recreatievoorzieningen opgenomen: een recreatieplas in buurtschap Schaak in Eersel, een bult die een uitzichtpunt moet zijn op een nog nieuw te vormen landgoed in de buurt van de Nedermolen in Steensel en een informatiebord bij de watermolen in Steensel.

Van Gaal benadrukt dat het nog niet definitief is. ,,Indien er opmerkingen zijn op het voorlopig ontwerp, onderzoeken we met de omgeving hoe we deze het beste kunnen verwerken in het definitieve ontwerp.” Geheel nieuwe ideeën kunnen niet meer worden ingediend. Aan het eind van het jaar, begin volgend jaar moet er een definitief plan ter inzage liggen.