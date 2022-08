Kantklossen en werelds borduren als passie

Haar man koopt voor haar handwerkboeken van over de hele wereld. Dat de teksten er in het Japans, Russisch of Cypriotisch in staan, maakt Joke niets uit. De foto’s en werktekeningen zijn voor haar duidelijk genoeg. Altijd werkt ze met een patroon, zelf getekend of een bestaand.

Joke Bosman handwerkt al vanaf haar vroege jeugd. Op de basisschool vond ze deze werkjes zeer interessant en was ze altijd als eerste klaar. Dan moest ze van de juf anderen helpen. Ze werkte toen al netjes en is dat altijd blijven doen. Haar kantklos- en borduurwerken aan de muur zien er strak maar bovenal kunstig uit. ,,Ik heb geluk, ik kreeg een gave. En ja, ik ben een perfectionist, ik kan niet slordig werken.”

Zaadhandel Vrijthof

Joke Bosman woonde vroeger met haar vader en moeder en twee zusjes naast het Boterkerkje aan ’t Vrijthof. Haar ouders runden Zaadhandel Vrijthof. ,,Als kind hielp ik mee in de winkel, later ging ik werken op kantoor van een groothandel.” Maar in de avonduren bleef handwerken haar grote hobby. Ze breide veel truien voor familie en vrienden. ,,Ik denk dat ik er zo’n zestig heb gebreid.”

Intussen haalde ze ook haar coupeusediploma en maakte kleding voor haar kinderen en voor zichzelf. ,,Onze generatie had daar meer tijd voor. Ieder dorp had wel een handwerkwinkel. In Oirschot had je ’t Sköpke en stoffenzaak Hems-Bakker. Nu moet je blij zijn dat je via internet aan materiaal kan komen. Met weemoed: ,,Toen ik kleding voor mezelf maakte, paste het altijd zo mooi.”

In 1987 kwam zij via een tante in aanraking met kantklossen. Het maken van kant met behulp van houten klosjes en fijne draad heeft haar toen niet meer losgelaten. Joke wilde graag les volgen bij een dame in Eindhoven, maar haar lessen waren vol. ,,Toen ze mijn eerste zelfgemaakte kantkloswerkjes zag, was ze zo verbaasd over het niveau dat ze me wél op les nam. Maar het beginnersklasje mocht ik overslaan.”

Prachtige waaier

Een prachtige waaier van naaldkant hangt ingelijst in haar woonkamer. Daar besteedde ze 1200 tot 1500 uren aan. ,,Ik verkoop hem niet.” Met een lach: ,,Of ze moeten me tien euro per uur geven.” Een ander werk is gemaakt met behulp van vijfhonderd klosjes. Op haar hobbykamer hangen alle wanden vol met kantkloskunst en borduurwerken. Daarbovenop heeft ze nog tientallen tafelkleden los liggen in bijvoorbeeld Japanse kogin, Noorse hardanger of Oekraïense borduursels.

Via via kwam ze terecht in België en volgde les bij een tachtigjarige Turnhoutse dame. Zo bouwde ze een sociaal leven op in de wereld van kantklossters en borduursters. Ze heeft nu twee clubjes die ze maandelijks of twee-wekelijks ziet. ,,We begonnen met dertien personen, nu zijn er nog vier over.”

Momenteel borduurt ze veel. ,,Ik heb eigenlijk alles al gedaan en gemaakt wat kantklossen betreft, ik kan dat niet meer overtreffen.” Ze hoopt haar werk nog eens tentoon te kunnen stellen. Haar werk is digitaal te zien op jokebosmanhobby.nl.

Joke Bosman heeft vingers zo soepel als een kat.