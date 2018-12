Kapelaan Reusel legt werk tijdelijk neer vanwege gezondheid

De missen op zaterdagavond komen daarom te vervallen, meldt Spijkers, die verantwoordelijk is voor alle bestuurlijke taken in de Reuselse parochie. Steijaert verzorgt de basale pastorale taken, zoals ziekenbezoeken, uitvaarten en eucharistievieringen en is daarmee voor inwoners het gezicht van de parochie.

Roeping

De uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige kapelaan is sinds 1 januari van dit jaar actief in Reusel-De Mierden. Steijaert vond zijn roeping pas op latere leeftijd. In november 2016 werd hij tot diaken gewijd, een half jaar later tot priester. Hij volgde in parochie Sint Clemens de omstreden pastoor Karel van Roosmalen op, die met enige regelmaat parochianen, vrijwilligers en koren tegen zich in het harnas wist te jagen. In mei 2017 liepen meer dan 350 inwoners uit protest tegen Van Roosmalen twee rondjes om de kerk en de pastorie.