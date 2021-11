Kapittel van Oirschot verwerft unieke ‘Wassen’ klok

OIRSCHOT - In het gemeentehuis van Oirschot is donderdagmiddag door het Kapittel van Oirschot een unieke staande klok van begin 19de eeuw gepresenteerd aan wethouder Piet Machielsen.

,,Een heel, héél bijzondere klok staat hier nu opgesteld. Daar moeten we zuinig op zijn. De klok heeft al veel rondgezworven, nu moeten we zorgen dat hij hier in Oirschot blijft.” Klokkenmaker Frenk van Kollenburg uit Oirschot spreekt met emotie in zijn stem. Al ruim vijftig jaar of langer zit hij in het vak, vele klokken zag hij voorbijkomen. Hij wist binnen twee seconden hoe speciaal deze ‘Wassen’ was.

Afbeelding van het Oude Raadhuis

Op de kop van de klok is een afbeelding te zien van het Oude Raadhuis. Daarvoor zijn twee schommelende kinderen te zien, omringd door een flinke mensenmassa. De staande klok is 254 centimeter hoog. Van Kollenburg: ,,Het is een echt meesterstuk, want een klok in opbouw is meestal van ijzer. Deze is van messing. Verder bevat hij een bijzondere mechaniek, een wijzerplaat van glas, een wekkerfunctie en fijn wijzersierwerk ingelegd met bladgoud. De reparatie was veel werk, de mechaniek was weg.”

Van Kollenburg seinde het Kapittel van Oirschot in. Deze stichting stelt zich ten doel om objecten die van belang zijn voor de Oirschotse culturele geschiedenis, veilig te stellen voor het nageslacht en toegankelijk te maken voor de bevolking. Met steun van de stichtingen Melis van Beek en De Mug-Van Heijningen en de gemeente Oirschot is het hen gelukt om de aankoop van deze klok rond te krijgen.

Staand horloge

Voorzitter Han Smits: ,,Het is een heugelijke dag voor ons. We hebben een klok in ons midden die begin 19de eeuw in Oirschot is gemaakt door J.L. Wassen, een telg uit een uit Duitsland afkomstige familie. De familie Wassen is met een paar gezinnen eind 18de eeuw naar Nederland en België vertrokken. En het waren overwegend horlogemakers. Vroeger noemde men alles wat een tijdsaanduiding gaf een horloge; dit hier is een staand horloge.”

Quote Misschien is deze klok voor een bijzondere gelegen­heid gemaakt? Piet Machielsen, Wethouder Oirschot

Met sponsoring en het tentoonstellen van de klok draagt de gemeente bij aan dit cultureel erfgoed. Wethouder Piet Machielsen: ,,Die mooie, rijke geschiedenis van Oirschot is een onderdeel van onze identiteit. Prachtig is natuurlijk dat het Oude Raadhuis en marktplein te zien zijn. Misschien is deze klok voor een bijzondere gelegenheid gemaakt?”

Samen met de Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot zal het Kapittel zoveel mogelijk wetenswaardigheden over de klok achterhalen. De klok is te bezichtigen in het gemeentehuis van Oirschot, Deken Frankenstraat 3.