Kapper Borrie uit Luyksgestel knipt nu ook in de meubelzaak: ‘Er was toch wat ruimte door een verkocht bankstel’

Tv-documentai­re over het muzikale Waddenkamp van Sarah Neutkens uit Vessem

7 maart VESSEM - Componiste Sarah Neutkens (22) was in december een week op Vlieland op uitnodiging van festival Into the Great Wide Open. Met verschillende musici nam ze vijf nummers op die ze voor de gelegenheid geschreven had. Een documentaire over haar verblijf is zondag 14 maart te zien op televisie.