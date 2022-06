Karin (54) is volledig verlamd maar wil graag thuis wonen: hele dorp zamelt daar geld voor in

BLADEL - Ze is volledig verlamd, maar Karin Hooijen (54) is allerminst klaar met leven. Maar dan wel thuis in Bladel met haar gezin, en niet in een verzorgingshuis verder weg. Met verschillende acties zamelt haar dorp geld in om dat waar te kunnen maken.